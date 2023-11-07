Вашингтон, 7 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Экономисты Международного валютного фонда построили модель, согласно которой мир разделится на два торговых блока: США и Евросоюз с одной стороны, Китай и Россия — с другой. Об этом сообщает «РИА Новости».

ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

По мнению экспертов, могут быть образованы два лагеря: первый возглавят США и ЕС, второй — Китай и Россия, при этом данные блоки никак не будут взаимодействовать.

По мнению специалистов из МВФ, дело не только в украинском конфликте, в последние годы торговые ограничения всё чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и её общими выгодами.

Отмечается, что сокращение доступа к экспортным рынкам приведёт к повышению цен на многие товары, некоторые из которых окажутся в дефиците. По мнению МВФ, больше всего пострадает в данной ситуации «восточный» блок.

Заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев, слова которого приводит агентство, обратил внимание на то, что ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, зависит от конкретной конфигурации блоков — прежде всего от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия и Украина.

Он высказал мнение о том, что если, например, Казахстан, Намибия, Узбекистан, Украина, ЮАР, Нигер, некоторые другие африканские страны войдут в китайско-российский альянс, то Атлантический блок будет явно испытывать недостаток урана, который является стратегическим сырьём для сферы энергетики.

Как передавало ИА Регнум, ранее Всемирная торговая организация выпустила отчёт, авторы которого констатировали, что санкции, введённые против России, плохо скажутся на большинстве экономик мира.

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Воронковой, к ключевым последствиям антироссийских санкций следует отнести фрагментацию мировой экономики, которая отразилась на традиционных глобальных цепочках связи, трансграничном движении капитала. А это может привести к кадровому дефициту.

Кроме того, не пройдёт незамеченным и уход России с европейского рынка углеводородов, считает Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Также Хестанов отметил, что, хотя глобализация шла более 30 лет, сейчас наметилось некоторое движение в обратную сторону. Как далеко оно зайдет, пока неясно.