Вашингтон, 10 октября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает увеличения ВВП России в 2023 году на 2,2%, об этом говорится в опубликованном 10 октября докладе организации.

Иван Шилов ИА Регнум

МВФ улучшил прогноз роста российской экономики на 0,7 процентного пункта. В июльском прогнозе говорилось о росте на 1,5% по итогам года.

Прогноз роста ВВП России на 2024 год снижен на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%. В минувшем году, по оценке МВФ, российская экономика показала падение на 2,1%.

Мировая экономика, полагают в МВФ, вырастет в текущем году на 3%, здесь прогноз остался прежним. Оценка на 2024 год снижена на 0,1 процентного пункта, до 2,9%.

Как сообщало ИА Регнум, Минэкономразвития ожидает в 2023 году роста экономики на 2,8%, в 2024 и 2025 годах — на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%.

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