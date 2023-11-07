Брюссель, 7 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Страны НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который покинула Россия, на неопределённый срок. Об этом говорится в распространённом 7 ноября заявлении Североатлантического совета.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

В организации подчеркнули, что осуждают решение России выйти из договора. Союзники по НАТО признают роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры безопасности, но считают неустойчивой ситуацию, когда они следуют договору, а Россия — нет.

«Поэтому, как следствие, союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ до тех пор, пока это необходимо, в соответствии со своими правами по международным нормам», — указано в заявлении.

Это решение полностью поддержали все страны НАТО. Вместе с тем они «подтверждают свою приверженность снижению военных рисков и предупреждению инцидентов и конфликтов», заявили в альянсе.

В британском МИД отдельно заявили, что Лондон и его союзники приостановят своё участие в договоре и займутся разработкой и применением добровольных мер по стабилизации. Глава министерства Джеймс Клеверли назвал выход России дестабилизирующим шагом и отметил, что договор уже не может действовать так, как предполагалось изначально.

Власти США также решили приостановить участие в ДОВСЕ с 7 декабря, сообщил представитель Госдепартамента газете The Wall Street Journal. По его словам, бездействие союзников на фоне выхода России из договора стало бы «неправильным сигналом».

Как сообщало ИА Регнум, с наступлением суток 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, предусмотренную этим договором. В российском МИД заявили, что документ, действие которого Россия приостановила ещё в 2007 году, для страны окончательно ушёл в историю.

Россия оставляла открытой дверь для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе, добавили в МИД. Однако оппоненты Москвы не воспользовались такой возможностью, а предпочли и дальше строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе.

Подписанный в 1990 году ДОВСЕ был адаптирован в 1997 году, но страны НАТО не ратифицировали новую версию, а продолжили придерживаться прежних положений с нормами обычных вооружений из расчёта баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, который вступил в силу 9 июня.