Москва, 7 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Внедрение новой сельхозкультуры в России положительно скажется на промышленности, но не стоит забывать печальный опыт распространения борщевика в стране, предупредил в беседе с ИА Регнум доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Global Look Press/Jens Kalaene/ZB

Как стало известно ранее, учёные Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук (ИЦиГ СО РАН) приступили к внедрению в сельское хозяйство России новой культуры — мискантуса. Уже формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего растения в целлюлозу. Считается, что по сравнению с древесиной переработка мискантуса в целлюлозу проще и дешевле.

Как объяснил Пинаев, мискантус является одним из вариантов биотоплива и сырья для производства бумаги и одноразовой посуды. В целом он представляет собой лигнино-целлюлозное корневищное растение, происходящее из семейства злаковых. Это растение многолетнее и неприхотливое.

«В настоящее время мискантус позиционируется как один из вариантов биотоплива и сырья для производства бумаги и одноразовой посуды. Считается, что получение целлюлозы из мискантуса легче, чем из древесины», — поделился Пинаев.

По словам эколога, представители рода распространены в тропической, субтропической и теплоумеренной зонах Азии, Африки и Австралии. Мискантус хорошо растёт почти на всех типах почв, кроме песков и тяжёлых глин. Прекрасно себя чувствует на переувлажненных участках, но может расти и в относительно сухих местах, разрастаясь при этом не так сильно. Пинаев отметил, что в России выведен собственный сорт мискантуса — сорановский. Российские сорта культуры размножаются только корневищами — климат не позволяет вызревать семенам, что могло бы вызвать риски бесконтрольного распространения растения, как произошло с засильем борщевика.

«В то же время существует риск поставок мискантуса, который может размножаться семенами, и тогда он может конкурировать с традиционными растениями и полностью адаптироваться на территории России. При выращивании мискантуса следует помнить об опыте с борщевиком Сосновского, который при отсутствии контроля заполнил значительные территории в России. Следует помнить эту печальную историю», — обратил внимание эколог.

По словам Пинаева, опыт переработки мискантуса на производствах уже существует в других странах, хотя о таких масштабных проектах, как в России, известно не много. Например, в Китае в 1961 году построили целлюлозно-бумажный завод, который производит целлюлозу из местного мискантуса. Китайцы закупают в России древесную целлюлозу, смешивают ее с целлюлозой из мискантуса и производят бумагу. У мискантуса короткое волокно, а у древесной целлюлозы длинное, поэтому у китайцев получается хорошая бумага.

«То есть всё равно используется древесная целлюлоза. Мискантус незначительно представлен как источник целлюлозы, однако может служить её дополнением», — указал Пинаев.

По его словам, мискантус и другие заменители древесины в качестве источника целлюлозы и альтернативного топлива учёные исследуют довольно давно. Близким вариантом для производства топлива, например, является производство из вербы. Кроме того, как рассказал эколог, благодаря исследованиям российских учёных, в стране уже существует несколько ГОСТов, регламентирующих выращивание и использование мискантуса. При этом Пинаев усомнился в том, что он в ближайшем будущем сможет вытеснить другие культуры с полей России или заменить древесину даже в каком-то одном варианте её использования.

Алтайские учёные из Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН намеревались изготовить целлюлозу новым, биотехнологическим методом, а получили нановещество с уникальными свойствами. Это та же самая древесина, как древесная целлюлоза, она состоит из таких же элементов, только в ней отсутствуют некоторые загрязняющие вещества.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году на территории Подмосковья начали выращивать три новых сельскохозяйственных культуры. Это масличный лен, подсолнечник и мискантус.