Красногорск, 19 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Подмосковья начали выращивать три новых сельскохозяйственных культуры. Об этом 19 октября сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

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«В этом году мы экспериментировали, три новых культуры в Московской области посеяли. Это масличный лен, подсолнечник и мискантус», — сказал Воскресенский.

Из трех перечисленных культур самое большое внимание в своем докладе он уделил мискантусу. По его словам, из этого растения производят биоразлагаемую тару, например, тарелки или стаканы, которые не загрязняют окружающую среду.

Этот доклад заинтересовал губернатора Московской области Андрея Воробьева, который уточнил у министра, будут ли в регионе лишь выращивать эту культуру или же на территории Подмосковья также разместят производство по её переработке. В ответ Воскресенский сообщил, что переработка растений в биоупаковку также будет производиться внутри области.