Москва, 7 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук (ИЦиГ СО РАН) внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус. На данный момент формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетника в целлюлозу, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в институте.

Alf Jönsson/imageBROKER.com/Global Look Press

Отмечается, что был запущен завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, также планируется создать завод в Калининградской области.

Согласно данным учёных, с одного гектара плантаций этого многолетнего растения можно получать в среднем до четырёх тонн целлюлозы для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности.

Уточняется, что получить такое же количество целлюлозы из древесины технологически гораздо сложнее и дороже.

Мискантус является многолетним (продолжительность жизни до 30 лет), травянистым растением, в дикой природе встречающимся в Азии, Австралии и Африке. В России в Приморском крае произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), который распространён в Корее, Китае и Японии.

Учёные Института цитологии и генетики продолжают развивать технологии выращивания этой культуры.

«По мере того как к ней растёт интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта «сорановский» большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки», — приводит агентство слова заместителя директора ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Петра Куценогова.

Планируется, что заводы по переработке этого растения смогут производить по десять тысяч тонн продукции ежегодно.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году на территории Подмосковья начали выращивать три новых сельскохозяйственных культуры. Это масличный лен, подсолнечник и мискантус.

Алтайские учёные из Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН намеревались изготовить целлюлозу новым, биотехнологическим методом, а получили нановещество с уникальными свойствами. Это та же самая древесина, как древесная целлюлоза, она состоит из таких же элементов, только в ней отсутствуют некоторые загрязняющие вещества.

Биосинтез бактериальной целлюлозы считается весьма дорогостоящим и сложным процессом, но алтайские учёные придумали, как его удешевить: в своём проекте они используют доступное сырьё — отходы, образующиеся после обмолота овса, и мискантус — распространённый сорняк.

Помимо прочности и особой структуры, бактериальная наноцеллюлоза обладает множеством других свойств, например, биосовместимостью с организмом человека.