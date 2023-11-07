Москва, 7 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Россия контактирует с Израилем и другими странами Ближнего Востока на ежедневной основе, контактов на высшем уровне пока не планируется. Об этом 7 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Контакты осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне, на высшем пока не планируется», — сказал Песков.

Он добавил, что помощь Палестине сейчас может доставляться в весьма ограниченном объёме только через территорию Египта, через КПП «Рафах», который работает в очень ограниченном режиме.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами, чтобы дальше обеспечивать направление помощи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.

7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.