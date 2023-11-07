Бухарест, 7 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в противном случае Россия одержит победу, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, пишет Bloomberg.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, правительство Румынии продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на демонстрацию рядом стран ЕС «усталости» от конфликта, особенно на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

При этом он высказал мнение, что война на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация.

«Можете ли вы представить, сколько похожих на [президента России Владимира] Путина политиков мы получим [в случае победы России] среди европейских популистов?» — задался вопросом Чолаку.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить глава киевского режима Владимир Зеленский. Есть разные версии причин такого решения, одна из которых — соблюдение безопасности.

В конце сентября Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Румыния в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе начала процесс укрепления приграничной зоны с Украиной, что включает в себя разворачивание дополнительных систем противовоздушной обороны.