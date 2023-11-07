Бивертон, США, 7 ноября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Компания Nike подала несколько исков против компаний-конкурентов New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении технологического патента по изготовлению верхних частей обуви. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на исковые заявления компании.

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В исках сказано, что New Balance и Skechers неправомерно используют запатентованную технологию Nike Flyknit для производства футбольных и баскетбольных кроссовок.

Агентство напоминает, что ранее Nike уже подавала в суд на другие компании, такие как Adidas, Puma и Lululemon за нарушение патентов Flyknit. Adidas и Puma удалось урегулировать дело в досудебном порядке, в то время как дело против Lululemon всё ещё продолжается.

В New Balance сообщили, что компания «уважает права интеллектуальной собственности конкурентов, но Nike не владеет эксклюзивным правом на разработку и производство обуви традиционными методами, которые использовались в отрасли на протяжении десятилетий».

Технология Flyknit использует непрерывные и высокопрочные синтетические нити для создания лёгкого верха с единым полотном. Такая система обладает функциями защиты от ударных нагрузок, амортизации и облегчает вес кроссовок.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября Nike приостановила сотрудничество с баскетболистом Кайри Ирвингом за антисемитские комментарии спортсмена. Кроме того, Nike отменил запуск линии кроссовок модели Kyrie 8, который должен был стартовать в конце ноября. При этом агентство Bloomberg сообщало, что кроссовки, названные в честь баскетболиста, должны были, по словам исполнительного директора Nike Марка Паркера, стать важнейшей часть ассортимента продукции, предназначенной для баскетбола, на несколько следующих сезонов.

Ранее американский модельер Том Браун одержал победу в суде над производителем спортивной одежды и обуви компанией Adidas. До этого компания подала иск на принадлежащую модельеру компанию Thom Browne Inc., утверждая, что полосы, нанесённые на продукции компании чрезвычайно похожи на известные всему миру «адидасовские» три полоски. Браун иск не признал и сразился в оппонентами в судебном заседании.

Он заявил, что защищал в суде всех модельеров и дизайнеров, отстаивая их права перед крупными производителями. Браун считает, что его победа вдохновит талантливых людей, бросающих вызов большим компаниям. Тогда Adidas заявил, что разочарован решением суда, но намерен продолжать «бдительно защищать нашу интеллектуальную собственность, включая подачу любых соответствующих судебных апелляций».