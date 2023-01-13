Нью-Йорк, США, 13 января, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Американский модельер Том Браун одержал победу в суде над знаменитым прозводителем спортивной одежды и обуви компанией Adidas, сообщает 13 января Associated Press.

(сс) Marcos Andre Adidas

Adidas подал иск на принадлежащую модельеру компанию Thom Browne Inc., утверждая, что полосы, нанесённые на продукции компании чрезвычайно похожи на известные всему миру «адидасовские» три полоски.

Браун иск не признал и сразился в Нью-Йорке с гигантом спортивной одежды в судебном заседании. Он заявил, что защищал в суде всех модельеров и дизайнеров, отстаивая их права перед крупными производителями. Браун считает, что его победа вдохновит талантливых людей, бросающих вызов большим компаниям.

Adidas заявил, что разочарован решением суда, но намерен продолжать «бдительно защищать нашу интеллектуальную собственность, включая подачу любых соответствующих судебных апелляций».