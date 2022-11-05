Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Сотрудничество с баскетболистом НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом прекратил американский производитель обуви и одежды Nike. Об этом 4 ноября сообщил телеканал CNBS.

Nba.com Кайри Ирвинг

Причиной приостановки сотрудничества с баскетболистом в компании Nike назвали антисемитские комментарии Ирвинга в социальных сетях.

«Мы считаем, что в Nike нет места разжиганию ненависти, мы осуждаем любые формы антисемитизма. С этой целью мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом», — такое заявление сделал телеканалу официальный представитель компании.

Кроме того, Nike отменил запуск линии кроссовок модели Kyrie 8, который должен был стартовать в конце ноября. При этом агентство Bloomberg сообщало, что кроссовки, названные в честь баскетболиста, должны были, по словам исполнительного директора Nike Марка Паркера, стать важнейшей часть ассортимента продукции, предназначенной для баскетбола, на несколько следующих сезонов.

Скандал спровоцировал сам баскетболист, опубликовавший в своих соцсетях ссылку на документальный фильм, который содержит массу сомнительных идей, в том числе ложную информацию о еврейских общинах.

Скандал разгорелся из-за опубликованной Ирвингом в своих социальных сетях рекомендации фильма, содержащего ложную информацию о еврейской общине. Позднее баскетболист удалил ссылку, однако извинений не принёс. Более того, Ирвинг устроил перепалку с журналистом, задавшим вопрос о данном инциденте на одной из пресс-конференций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале с рэпером Канье Уэстом, который был выдворен из офиса американского производителя обуви Skechers после того, как компания заявила о расторжении контракта с музыкантом из-за его антисемитских высказываний в социальных сетях.