Москва, 7 ноября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Сказанные в Израиле слова о ядерном оружии вызвали много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один — получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — задалась дипломат вопросом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Он также крайне резко выразил несогласие с допуском какой-либо гуманитарной помощи в палестинский анклав. Слова министра осудили израильские власти и политики.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. Израильская армия также начала наносить удары по сектору Газа, где находятся подразделения ХАМАС, признавая, что от этого страдают и гражданские.