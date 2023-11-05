Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта, его заявления осудили власти и политики страны. Об этом 5 ноября сообщило издание The Times of Israel.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что «это одна из возможностей», — говорится в публикации.

Министр также выразил несогласие с допуском какой-либо гуманитарной помощи в палестинский анклав и заявил, что Тель-Авив не будет передавать «нацистам» помощь и что в секторе Газа якобы нет невовлечённых гражданских лиц.

Издание подчеркнуло, что Элияху является членом ультраправой партии «Итамара Бен-Гвира» и не входит в состав кабинета министров безопасности, который участвует в принятии решений в военное время. Он также не имеет влияния на военный кабинет, руководящий военными действиями против ХАМАС.

Позднее Элияху в соцсети Х (ранее Twitter) пытался оправдаться за агрессивные заявления, говоря, что его слова о ядерном оружии были метафорическими. Канцелярия премьер-министра в соцсети Х заявила, что слова политика «не соответствуют действительности», а Израиль и его армия действуют в соответствии со стандартами международного права, стараясь не причинять вреда мирным жителям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что с начала военной операции в секторе Газа армия нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС. Отмечалось, что израильские военные ведут бои с бойцами движения и наносят удары по его инфраструктуре.

Ранее в этот же день израильская армия сообщила об обнаружении на севере сектора Газа «множества точек доступа» в подземные тоннели ХАМАС. В ЦАХАЛ добавили, что военные Израиля проводят крупномасштабную операцию, в ходе которой ищут и уничтожают такие тоннели.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» 5 ноября сообщило, что в общей сложности более 60 заложников погибли при ударах армии Израиля по сектору Газа с момента обострения конфликта. По данным ХАМАС, тела 23 погибших находятся под завалами и их невозможно достать из-за продолжающихся обстрелов.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. Израильская армия также начала наносить удары по сектору Газа, где находятся подразделения ХАМАС, признавая, что от этого страдают и гражданские. С 27 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в палестинском анклаве.