Богота, 7 ноября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Командир повстанческой группировки «Армия национального освобождения» Хосе Мануэль Мартинес Кирос, члены которой похитили отца колумбийского футболиста английского «Ливерпуля» Луиса Диаса, заявил, что не может отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

ТАСС/EPA/FERNANDO BIZERRA Футболист английского «Ливерпуля» Луис Диас

По словам Мартинеса Кироса, группировка начала процесс, направленный на скорейшее освобождение заложника.

«Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными войсками. Территория по-прежнему оцеплена, проводятся облёты, высаживаются войска, предлагаются вознаграждения в рамках интенсивной поисковой операции», — приводит издание его слова.

Он также уточнил, что сложившаяся ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения, при котором отец футболиста не подвергнется опасности, если операции в данном районе будут продолжаться, это приведёт к задержке освобождения и увеличению рисков.

В матче чемпионата Англии против «Лутон Таун» 5 ноября Диас после забитого мяча обратился к похитителям его отца в Колумбии, продемонстрировав футболку с надписью «Освободите моего папу» на испанском языке.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября стало известно, что родителей колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии. Мать удалось освободить. Мужчину и женщину похитили в районе Барранкас в Ла-Гуахире. Вооружённые люди напали на них у автомобильной заправки и увезли на их же автомобиле. Мать футболиста Силенис Маруланду нашли и спасли в ходе полицейской операции «Амбарный замок» благодаря эффективному и мощному развертыванию сил, заявил начальник полиции Саламанка.

Луис Фернандо Диас Маруланда подписал контракт с английским футбольным клубом «Ливерпуль» в 2022 году. До этого 26-летний нападающий выступал за португальский «Порту».