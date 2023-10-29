Богота, 29 октября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Родителей колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии. Мать удалось освободить, сообщил начальник национальной полиции Уильям Саламанка 29 октября на своей странице в соцсети X.

Rolf Vennenbernd/Global Look Press Луис Диас

В генеральной прокуратуре страны ранее сообщили, что расследуют похищение родителей Диаса. Мужчину и женщину похитили в районе Барранкас в Ла-Гуахире. Вооружённые люди напали на них у автомобильной заправки и увезли на их же автомобиле.

Мать футболиста Силенис Маруланду нашли и спасли в ходе полицейской операции «Амбарный замок» благодаря эффективному и мощному развертыванию сил, заявил начальник полиции Саламанка.

Поиски отца футболиста Луиса Мануэля Диаса продолжаются.

Луис Фернандо Диас Маруланда подписал контракт с английским футбольным клубом «Ливерпуль» в 2022 году. До этого 26-летний нападающий выступал за португальский «Порту».