Вашингтон, 7 ноября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Представители Америки и Китая 6 ноября провели в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Об этом журналистам рассказал заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда Белого дома приняли директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

Патель пояснил, что США призывали КНР к обсуждению проблематики, связанной с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков.

Участники переговоров обменялись мнениями по «широкому кругу вопросов», включая ход реализации международных соглашений в обсуждаемой сфере.

Отмечается, что переговоры являются первым раундом диалога между сторонами со времён администрации президента США Барака Обамы.

Как сообщало ИА Регнум, укрепление сотрудничества в военной сфере между США, Японией и Южной Кореей до уровня полноценного союза может привести к третьей мировой войне или ядерному конфликту. Об этом говорится в комментарии автора основного печатного органа Трудовой партии Кореи Ын Чжон Чхоля.

Путём укрепления трёхстороннего сотрудничества Вашингтон пытается обеспечить свою военную гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представитель минобороны Северной Кореи 4 октября заявил, что США являются наибольшим источником угрозы в мире в вопросе применения оружия массового уничтожения. Он также указал на опубликованную Штатами «Стратегию реагирования на оружие массового уничтожения — 2023», в которой Россию и Китай назвали «преследующим вызовом» и «серьёзной угрозой» для США, а КНДР — «продолжительной угрозой».