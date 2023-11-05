Пхеньян, 5 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Укрепление сотрудничества в военной сфере между США, Японией и Южной Кореей до уровня полноценного союза может привести к третьей мировой войне или ядерному конфликту. Об этом говорится в авторском комментарии Ын Чжон Чхоля, опубликованном 5 ноября в северокорейской газете Rodong Sinmun.

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По словам автора, Корейский полуостров является самой горячей в мире точкой, в которой может возникнуть конфликт с применением атомного оружия, а военное противостояние ядерных восточных и западных держав проходит по демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей.

«Если при такой конфигурации будет по-настоящему задействован трёхсторонний военный союз США, Японии и марионеток (Южная Корея. — Прим. ред.), то ситуация на Корейском полуострове и в регионе крайне обострится. Никто не сможет гарантировать, что бесчинство США и их сателлитов, безумно раскручивающих маховик трёхстороннего военного альянса, не приведёт к развязыванию ядерной войны и перерастанию в третью мировую войну», — говорится в комментарии.

Ын Чжон Чхоль уточнил, что после опубликования Вашингтонской декларации угроза ядерной войны в отношении КНДР увеличилась до «небывало опасного уровня». Он добавил, что Соединённые Штаты вместе с союзниками обостряют проблему Тайваня, угрожая интересам Китая, а также оказывают максимальное давление на «стратегическое пространство» России.

«Трёхсторонний военный альянс [Вашингтона, Сеула и Токио] — «азиатская версия НАТО», которая уже давно стала предметом бдительности и беспокойства международного сообщества, в конце концов показала себя и вступила в стадию практического действия», — добавляется в публикации.

Путём укрепления трёхстороннего сотрудничества Вашингтон пытается обеспечить свою военную гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября представитель минобороны Северной Кореи заявил, что США являются наибольшим источником угрозы в мире в вопросе применения оружия массового уничтожения. Он также указал на опубликованную Штатами «Стратегию реагирования на оружие массового уничтожения — 2023», в которой Россию и Китай назвали «преследующим вызовом» и «серьёзной угрозой» для США, а КНДР — «продолжительной угрозой».

Глава минобороны КНДР Кан Сун Нам 15 августа назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове из-за действий США и их союзников. Военный напомнил, что Вашингтон с начала 2023 года усилил масштаб провокаций в регионе и перебросил в Южную Корею значительное количество ядерного оружия, а также провёл ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.