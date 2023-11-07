Москва, 7 ноября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Учёные внедряют новую экзотическую многолетнюю культуру, мискантус, в российское сельское хозяйство. О разработках и первом опыте рассказали РИА «Новости» в Институт цитологии и генетики СО РАН. На данный момент уже формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетника в целлюлозу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мискантус может быть использован в качестве биоэнергетического топлива

Так, с одного га высаженного мискантуса можно получать до четырёх тонн целлюлозы. В сравнении с древесиной, получение такого же количества целлюлозы из мискантуса является более простым и экономически выгодным процессом.

Мискантус встречается в дикой природе в Австралии, Азии и Африке. В России его можно найти в природе на юге Приморья и называется он китайский (Miscanthus sinensis), вид также распространен в Китае, Корее и Японии.

Научные сотрудники института более десяти лет назад вывели, запатентовали и зарегистрировали первый в России культурный сорт мискантуса под названием «сорановский». Растение успешно адаптировалось к российскому климату и ежегодно даёт урожай, содержащий ценные вещества для промышленности.

С использованием растительной целлюлозы запущено производство биоразлагаемой посуды. Проводятся исследования по производству биоразлагаемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности и переработке целлюлозного волокна в углерод, который широко используется в современных композитных материалах.

В перспективе планируется создание большой линейки сортов, адаптированных к различным климатическим условиям и целям переработки. Опытный завод уже работает в Московской области, а также определены площадки в Новосибирской и Калининградской областях.

«Новая культура мискантуса сорта «сорановский» внедряется в сельское хозяйство России, будет создаваться сеть предприятий по производству целлюлозы. Заводы планируют производить по 10 тыс. тонн продукции в год, специализируясь на разных видах переработки целлюлозы», — добавили в Институте цитологии и генетики СО РАН.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году на территории Подмосковья начали выращивать три новых сельскохозяйственных культуры — масличный лён, подсолнечник и мискантус.

Алтайские учёные из Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН намеревались изготовить целлюлозу новым, биотехнологическим методом, а получили нановещество с уникальными свойствами.

Это та же самая древесина, как древесная целлюлоза, она состоит из таких же элементов, только в ней отсутствуют некоторые загрязняющие вещества.