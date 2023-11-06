Прага, 6 ноября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Лишённый священного сана протодиакон Андрей Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства. Об этом бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) написал у себя в Telegram-канале.

Александр Кряжев/ РИА Новости Андрей Кураев

«Забавно вышло: откололся в День народного единства», — написал Кураев, дополнив текст смайликом, обозначающим улыбку, и шуткой про «судьбу диссидента».

Перед этим запрещённый в служении священник опубликовал фотографию нескольких чемоданов. На заднем плане можно увидеть расписание завтрака на чешском языке.

До этого Кураев сообщил, что намерен уехать из России в Чехию, где провёл «счастливое пражское детство».

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. При этом решение приняли ещё в декабре 2020 года, но на него наложили мораторий.

Причиной решения об извержении из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на Церковь».

О намерении уехать из России Кураев сообщил 16 октября в Telegram-канале. Он заявил, что его московский мир разрушен.

Православный публицист Сергей Худиев отметил, что богослов Андрей Кураев имел и талант, и известность, и популярность, и узнаваемость. По его словам, он мог бы принести великую пользу, приобрести огромный авторитет и уважение, если бы занимался тем, к чему был призван: проповедовал слово Божие. Но увы, он решил потратить всё впустую — на сплетни и скандалы, ругань и хамство, констатировал Худиев.