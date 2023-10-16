Москва, 17 октября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев объявил о своём скором отъезде из России. Об этом он сообщил в понедельник, 16 октября, в своём Telegram-канале.

Mark Nakoykher Андрей Кураев

«Если Промыслитель даёт возможность, делаемую многими и недоступную для многих — стоит её принять… Мой московским мир разрушен», — написал Кураев, отметив, что после отъезда планирует поселиться в столице Чехии Праге.

Бывший протодиакон РПЦ добавил, что не все причины для отъезда из страны являются политическими. Своё решение он назвал «трудовой миграцией» и выразил надежду, что она будет «сезонной».

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. При этом решение было принято ещё в декабре 2020 года, но на него был наложен мораторий.