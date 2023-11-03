Москва, 3 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Если бы к русским людям, языку и культуре на Украине относились нормально, в стране не произошёл бы государственный переворот и не было бы никаких решений по Крыму в 2014 году. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

Mstyslav Chernov Профессиональный протестующий. Майдан. Киев

Глава государства отметил, что, если бы отношения России с братской Украиной были бы нормальны, современными и доброжелательными, никому в Москве не пришло бы в голову принимать решения, «например, связанные с Крымом».

«Если б там всё было хорошо, и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, Путин заявил, что Киев ущемлял права русского населения на подконтрольных территориях и начал его уничтожать. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Позднее в этот же день президент напомнил, что киевские власти под аплодисменты Запада истребляли русских в Донбассе. Он также назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума, проведённого после Евромайдана — госпереворота на Украине зимой 2013–2014 годов. В ходе проведённого на полуострове голосования, на которое пришли более 82% имеющих право голоса граждан, около 96% избирателей высказались за воссоединение Крыма с Россией.