Москва, 3 ноября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о беспрецедентной коррупции на Украине, открыв детали своих переговоров с руководством этой страны в прошлые годы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства заявил, что в Киеве ставка на всё: даже на голос в верховном и конституционном суде.

«Ставка на всё <> Это мы решим, это будет стоить столько-то. Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась», — рассказал президент на встрече со членами Общественной палаты.

Помимо этого, российский лидер заявил, что Киев продаёт оружие на Ближний Восток.

Президент также подчеркнул, что коррупцию на Украине практически узаконили. По этому, по словам Путина, Запад не сможет с ней бороться, даже заменив конкретных политиков.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка им очень удобно пополнять карманы западной помощью. Парламентарий отметил, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут.