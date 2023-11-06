Москва, 6 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, предварительно, с инсультом, сообщил 6 ноября Telegram-канал «112».

Владимир Гердо/ТАСС Юрий Соломин

Уточняется, что пока артист проходит ряд обследований, после которых врачи установят точный диагноз.

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации Соломина стало известно 6 ноября. Сообщалось, что он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила госпитализацию артиста.

Юрий Соломин — российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года. В июне ему исполнилось 88 лет. Он народный артист СССР, Герой Труда РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был награждён орденами Дружбы народов, Почёта, Восходящего солнца III степени. Широко известен в качестве киноактёра. В общей сложности сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).