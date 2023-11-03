Газа, Палестина, 3 ноября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС готово пойти на полный компромисс с Израилем по обмену пленными, заявил член политбюро движения Гази Хамад 3 ноября телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что в движении хотят возвращения людей домой, в том числе чтобы вернулись и палестинцы, находящиеся в заключении в Израиле.

«Мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы освободить всех заложников, военных и гражданских лиц, а также к освобождению всех узников из израильских центров содержания», — сказал Хамад.

При этом он обвинил Израиль в оккупации палестинских территорий и заявил, что ХАМАС будет продолжать воевать.

Как сообщало ИА Регнум, глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара 28 октября заявил о готовности заключить сделку с Израилем по обмену пленными. Он призвал обменять всех пленных, попавших к боевикам, на всех палестинских заключённых, находящихся в Израиле.

Глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук 28 октября, находясь с визитом в Москве, сообщил, что российский МИД запросил через него у ХАМАС информацию о восьмерых согражданах, которые могли попасть в заложники к боевикам. Он пообещал, что в движении внимательно отнесутся к этому списку.

Пресс-секретарь армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари 29 октября сообщил, что в заложниках у ХАМАС не менее 239 человек. Он добавил, что среди них много иностранцев.