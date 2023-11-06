Санкт-Петербург, 6 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Пожилой пассажир авиарейса Сургут — Санкт-Петербург насильно делал массаж девятилетней девочке во время полёта. Теперь его ищет полиция, сообщает 6 ноября Life.ru.

Известия/Александр Полегенько

Школьница летела одна, из-за чего к ней стал приставать пожилой мужчина. Он настойчиво навязывал ей массаж. После посадки девочка рассказала о произошедшем своему отцу, а тот обратился к сотрудникам аэропорта.

Выяснилось, что к ребёнку приставал 80-летний К. из Сургута. На страницах мужчины в соцсетях указано, что он находится в «активном поиске». Его местонахождение устанавливает полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в торговом центре на юге Москвы 5 ноября задержали иностранного гражданина, который приставал в кафе к девочкам-подросткам. Очевидцы вызвали полицию, когда мужчина стал прилюдно совершать развратные действия. В отношении него возбудили уголовное дело.