Москва, 5 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали мужчину, который приставал к девочкам в кафе в торговом центре на юге Москвы, сообщил 5 ноября РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным источника, подруги 13 и 14 лет находились в заведении в ТЦ на Новоясеневском проспекте, когда к ним подошёл мужчина и начал прилюдно совершать развратный действия. Очевидцы этого события сразу вызвали полицию.

В отношении задержанного мужчины, который оказался иностранцем, возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как 2 апреля сообщало ИА Регнум, гражданина США задержали в Санкт-Петербурге после жалобы 15-летней девочки на непристойное поведение мужчины. Когда она ехала в автобусе, сидевший напротив неё 36-летний иностранец спустил штаны и продемонстрировал половые органы. Девочка успела сфотографировать мужчину, а дома рассказала о произошедшем матери, которая и обратилась в полицию.