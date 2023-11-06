Москва, 6 ноября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Мощная магнитная буря наблюдалась на Земле во второй половине дня 5 ноября, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

Ночной вид Земли с орбиты

При этом степень возмущённости магнитного поля нашей планеты быстро достигла уровня G3. Это третий по степени интенсивности уровень из пяти. Он считается достаточно сильным.

Магнитная буря такого масштаба может провоцировать проблемы в энергетических системах. Так, из-за неё часто срабатывают ложные тревоги в охранных системах и происходят перегревы масляных трансформаторов.

Кроме того, она может ухудшать работу спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также высокочастотной радиосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на Земле сразу несколько дней продолжалась мощная магнитная буря. Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович 17 июля заявил, что мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и помехам в работе электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, поскольку в настоящее время Солнце проходит период высокой активности.

Жители ряда российских регионов 5 ноября смогли наблюдать полярное сияние красного цвета, что является редкостью. Полярное сияние происходит из-за взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра, которые приносятся с небесного светила и провоцируют магнитную бурю на нашей планете.