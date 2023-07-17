Москва, 17 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Мощные вспышки на Солнце, приводящие к нарушению связи и помехам электросетей на Земле, будут продолжаться вплоть до 2025 года, так как сейчас Солнце проходит период высокой активности. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

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16 июля в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова за один день зафиксировали три мощные вспышки, одна из которых сопровождалась нарушением радиосвязи. Все три вспышки относились к классу М. Согласно прогнозу космической погоды на 16–17 июля, учёные не исключили вспышки класса X, в том числе и протонные. Также ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи.

Директор ИКИ РАН Петрукович рассказал, что частота вспышек на Солнце связана с периодом высокой активности звезды, который происходит примерно каждые 11 лет.

«Сейчас до 2025 года у нас солнечный максимум. Это значит, что на Солнце происходит большое число активных событий — появляются пятна, которые живут своей жизнью, над ними происходят вспышки, которые сопровождаются выбросом плазмы в космос. Эти выбросы долетают до Земли, ударяют по магнитному полю Земли, получается магнитная буря. За последние недели две на Солнце было довольно много вспышек», — отметил Петрукович.

Как пояснил учёный, Солнце периодически меняет свой цикл активности, переходя от спокойного периода к интенсивному. На пике активности, который называют солнечным максимумом, магнитные полюса Солнца меняются местами. И затем, как объяснил Петрукович, Солнце снова успокаивается во время солнечного минимума. К тому же, по словам учёного, вспышки класса М, которые были зафиксированы в воскресенье, считаются довольно слабыми. По интенсивности — силе рентгеновского излучения вспышки на Солнце различают на несколько классов. Так вспышки класса А и В считаются очень незначительными, М — средними, а Х — самыми мощными. Также и магнитные бури, которые возникают из-за вспышек, сейчас относятся к самому слабому типу G1 из возможных пяти.

«А вот класс Х, который прогнозируют, сильнее класса М примерно в 10 раз. Это значит, что могут наблюдаться более длительные сбои связи. Но это должна быть «правильная» вспышка — когда поток плазмы достигнет слоёв Земли. Далеко не все вспышки на Солнце ощущаются на Земле», — отметил Петрукович.

Учёный напомнил, что вспышки на Солнце влияют на состояние спутников, на работу электросетей, GPS, создают некоторые проблемы для авиации и космических полётов. Из-за нагрева верхних слоёв атмосферы происходят сбои в радиосвязи. Тем не менее, по словам учёного, это известные последствия, и современная техника зачастую уже приспособлена к этим событиям. Петрукович отметил, что поскольку вспышки не очень крупные, то ничего катастрофического не произойдёт. Также учёный подверг сомнению теорию о том, что магнитные бури оказывают серьёзное воздействие на человека и его самочувствие.

Ранее британская газета Daily Star писала, что, согласно данным учёных, в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая может буквально уничтожить весь интернет. Как сказано в публикации, текущий солнечный цикл ускорился, а в 2025 году он достигнет пика. Тогда на Землю обрушится мощная буря, которая может привести к апокалипсису в сфере связи.

В беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников подверг сомнению масштабы описанной британскими учёными катастрофы. По его мнению сообщение слишком преувеличено, и на Земле масштабные вспышки могут привести лишь к временным сбоям связи и отсутствию Интернета.

Ранее ИА Регнум сообщало о мощной магнитной буре, накрывшей планету в апреле 2023 года. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, она началась 23 апреля и постепенно её уровень достиг максимальных показателей, вызывающих нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигации и напряжения в промышленных сетях.