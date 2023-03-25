Москва, 25 марта, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Сильнейшая за последние несколько лет магнитная буря продолжается третьи сутки на Земле. Об этом 24 марта сообщила гелиофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Wild0ne Северное сияние

Уровень опасности магнитной бури за прошедшие сутки не снизился, степень возмущённости магнитного поля Земли остаётся на уровне G3. По шкале из пяти показателей, где G1 означает «слабо», а G5 — «экстремально сильно», G3 соответствует степени «сильно».

Такой уровень бури, согласно международной классификации, предполагает такие последствия, как: ложные тревоги в предохранительных системах сетей энергоснабжения, перерывы в спутниковой навигации и помехи высокочастотной радиосвязи, формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты.

Кроме того, при уровне магнитной бури G3 жители средних широт (до 45–50 градусов), в том числе жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга получают возможность наблюдать полярное сияние.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Подмосковья наблюдали полярное сияние, вызванное мощной магнитной бурей.