Газа, Палестина, 6 ноября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля полностью окружила города Газа и вышла к Средиземному морю, заявил в ходе брифинга 5 ноября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады «Голани» окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции. Город Газа также окружён с юга…» — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября ЦАХАЛ также сообщила об обнаружении на севере сектора Газа «точек доступа» к подземным тоннелям ХАМАС, в которых, согласно данным издания The New York Times, находятся запасы продуктов питания, воды, медикаментов, оружия и боеприпасов.

В воскресенье в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что израильские военнослужащие с начала проведения военной операции в секторе Газа поразили более чем 2,5 тысячи целей палестинского движения ХАМАС. Военные наносят авиаудары по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления ХАМАС.