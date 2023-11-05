Рамалла , 5 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе необъявленного визита в Рамаллу 5 ноября встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и заявил ему, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна сыграть главную роль в будущем сектора Газа, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информацию от высокопоставленного представителя Государственного департамента.

Mohammad Faiq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Блинкен сказал Аббасу, что Палестинская администрация должна играть центральную роль в том, что будет дальше в секторе Газа», — заявил он журналистам.

По данным издания, палестинская сторона продемонстрировала стремление содействовать этому вопросу.

Сообщается, что встреча политиков длилась около часа. Аббас призвал Блинкена добиться немедленного прекращения огня и разрешения доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа. Госсекретарь заявил, что прекращение огня позволит ХАМАС перегруппироваться, но он пытается убедить Израиль делать паузы для перераспределения помощи в пределах Газы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что одним из вариантов развития событий в секторе Газа может стать применение ядерного оружия. Он также выступил против переправки гуманитарной помощи в анклав, так как считает, что там нет не вовлечённого гражданского населения.

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем на это ответил, что заявление о применении ядерного оружия подтверждает использование Израилем террористических мер. Он напомнил, что Тель-Авив действует при полной поддержке Вашингтона.

Армия Израиля начала операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. Израильские войска также начали наносить удары по сектору Газа, где находятся подразделения ХАМАС, признавая, что от этого страдают и гражданские. С 27 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на территории анклава.