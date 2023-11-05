Газа, Палестина, 5 ноября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения Тель-Авивом ядерного оружия на территории сектора Газа отражают практикуемый лидерами еврейского государства терроризм против палестинского народа. Об этом 5 ноября заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем, его слова привёл Telegram-канал движения.

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного (израильского. — Прим. ред.) правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — сказал он.

Касем отметил, что такого рода заявления министр сделал на фоне полной поддержки США действий Израиля на территории сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 ноября, израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Он также крайне резко выразил несогласие с допуском какой-либо гуманитарной помощи в палестинский анклав. Слова министра осудили израильские власти и политики.

Ранее в этот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала военной операции в секторе Газа израильские военные нанесли удары по более чем 2,5 тыс. целей ХАМАС. Отмечалось, что ЦАХАЛ ведёт боевые действия с бойцами движения и наносит удары по его инфраструктуре.

Тель-Авив начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября, в ходе которой было использовано три тысячи ракет. Израильская армия также стала наносить удары по сектору Газа, где находятся подразделения ХАМАС, признавая, что от этого страдают и гражданские. С 27 октября ЦАХАЛ также начала наземную операцию в палестинском анклаве.