Краснодар, 5 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» переиграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК «Краснодар»

Встреча состоялась на поле стадиона «ФК Краснодар» и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

В составе краснодарцев забитыми мячами отличились колумбийский форвард Джон Кордоба (16-я минута) и нигерийский нападающий Олакунле Олусегун (73-я).

Автором единственного гола гостей стал форвард Владимир Писарский (85-я).

По итогам встречи «Краснодар» набрал 31 очко, что позволило ему вновь вернуться себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» 22 очка и третье место.

В следующем туре краснодарская команда 11 ноября на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» в этот же день проведут домашний матч с екатеринбургским «Уралом».

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября «Зенит» уверенно победил в выездном матче калининградскую команду «Балтика». Матч 14-го тура РПЛ закончился со счётом 2:0 в пользу петербургского клуба.

Ранее в этот же день воронежский «Факел» переиграл команду из Грозного «Ахмат». Проходившая на поле грозненской «Ахмат Арены» игра закончилась победой гостей со счётом 1:2.