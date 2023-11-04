Калининград, 4 ноября, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» 4 ноября в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0 победил калининградскую «Балтику». Игра состоялась на «Ростех-Арене».

РИА Новости / Виталий Невар

Распечатал ворота противника нападающий Иван Сергеев на 63-й минуте. Другой нападающий Матео Кассьерра на 77-й минуте удвоил результат петербургской команды. Этот гол стал для колумбийца 11-м в сезоне, он лидирует по этому показателю в РПЛ.

Это стало четвёртой победой подряд для «Зенита», он набрал 29 очков и занял первое место в турнирной таблице, потеснив «Краснодар», у которого 28 очков. В копилке «Балтики» 11 очков, она находится на 15-м из 16 мест.

Лидеры турнирной таблицы смогут померятся силами 11 ноября. «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Санкт-Петербурге. У «Балтики» следующий матч состоится 12 ноября на выезде с «Нижним Новгородом».

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября также состоялся матч между воронежским ФК «Факел» и грозненским «Ахматом» в Грозном. Чеченская команда уступила со счётом 1:2 на последних минутах встречи.