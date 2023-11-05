Щелковский район, Московская область, 5 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Семилетний житель города Щёлково в Подмосковье выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись возгорания, сообщили 5 ноября в пресс-службе управления СК РФ по Московской области.

Николай Гернет/РИА Новости

Ведомство начало проверку информации о падении ребёнка из окна квартиры, которое произошло 3 ноября.

«В отсутствии родителей произошло возгорание корма для кошек, в результате чего ребёнок испугался и выпрыгнул в окно», — сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту оперативники провели осмотр места происшествия, опросили мать мальчика и очевидцев.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 4 ноября на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге из окна дома на припаркованный во дворе автомобиль упал мужчина и пробил лобовое стекло. Машина принадлежит женщине — инвалиду первой группы.

Две школьницы 11 и 14 лет в Волгограде 3 ноября сорвались с крыши девятиэтажного дома. Одна разбилась насмерть, другую госпитализировали. Судя по их фото в соцсетях, девочки пробрались на крышу не в первый раз.