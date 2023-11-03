Волгоград, 3 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Волгограде две школьницы упали с крыши девятиэтажного дома. Одна из них скончалась на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. За жизнь второй борются медики, она находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Девочки 11 и 14 лет учились в одной из школ микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе. Об инциденте сообщило издание V1.

Вадим Кондратьев

«Судя по соцсетям волгоградок, у них было много друзей. Они часто выкладывали фотографии с учёбы и получали много позитивных комментариев. Несмотря на многочисленные сообщения в соцсетях о том, что у девочек могли быть проблемы с родителями, многие знакомые девочек это опровергают», — говорится в публикации.

Вместе с тем, родители школьников, которые учились с девочками, рассказали журналистам, что обе были позитивными и добрыми.

«У них замечательные учителя, замечательные родители. Что могло стать причиной этого — неизвестно. Одна девочка из шестого класса, вторая — из восьмого», — отметили родители.

Сообщается, что накануне трагедии, 2 ноября, обе школьницы опубликовали в соцсети одинаковые посты. Там они выложили несколько фотографий с крыши.

Издание отметило, что у горожан появилось много вопросов к открытой для посещения крыше. Местные жители не раз пытались привлечь внимание управляющей компании к этому вопросу, но та не предпринимала никаких мер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СК. Она выяснит все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосибирске после падения с восьмого этажа выжил семилетний мальчик. Инцидент произошёл 16 сентября. Его доставили в травматологическое отделение.

Похожий случай произошёл на востоке Москвы. Трёхлетний ребёнок выпал из окна, опираясь на москитную сетку. Это произошло, когда мальчик остался без присмотра родственницы.