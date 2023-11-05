Санкт-Петербург, 5 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на припаркованный во дворе автомобиль женщины-инвалида упал мужчина. Он пробил лобовое стекло, оставил вмятину в крыше, сам не выжил. Хозяйка автомобиля в это время находилась на лечении в больнице. Эта машина была единственным способом передвижения пожилой женщины. Об этом изданию «Фонтанка» рассказали местные жители.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл на Большом проспекте Васильевского острова ранним утром 4 ноября. Очевидцы сообщили, что тело мужчины приземлилось примерно в 4 часа утра на припаркованный во дворе Chevrolet Spark.

Местные жители спросили у хозяйки — инвалида первой группы разрешение накрыть чем-нибудь её автомобиль, чтобы дети не видели кровь.

«Сейчас она в больнице на протезировании тазобедренного сустава. Может, и к лучшему, ей пока за руль не надо. Автомобиль является практически единственным средством передвижения. Используется для редких поездок в больницу и на дачу. Пешком бабушка ходить не может», — отметил читатель издания.

В октябре в окно вышла москвичка, оказавшаяся взаперти в своей квартире. Днём 16 октября она захотела сходить в театр. 53-летняя женщина получила травмы, выпрыгнув из окна 2-го этажа, так как входную дверь запер сын. Как сообщало ИА Регнум, сын рассказал правоохранителям, что мать имеет едва ли не маниакальную страсть к театру и на неё поступали жалобы от известных артистов из-за преследования.