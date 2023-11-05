В Москве создали новую схему маршрутов для автовокзалов
Москва, 5 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Москве появилась новая схема маршрутов для автовокзалов. Об этом стало известно 5 ноября.
Каждый автовокзал получил свой цвет для упрощённого определения имеющихся направлений. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые схемы разместили на всех столичных автовокзалах.
«Пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство перевозок», — рассказал он.
На сегодняшний день можно назвать московские автовокзалы одними из лучших в Европе по комфорту, отметил Ликсутов.
Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября Ликсутов рассказал о строительстве в селе Красная Пахра крупнейшего в России завода «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей и центр «КамАЗ» по техобслуживанию транспорта. По его словам, к концу 2030 года завод поставит 150 тыс. батарей для электромобилей «Москвич» и более 5 тыс. — для электробусов. Также начнётся производство батарей для речного электротранспорта, трамваев и самокатов. Так производство одного из важнейших элементов в машиностроении, тяговой батареи, локализуют в Москве, отметил Ликсутов.