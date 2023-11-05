Москва, 5 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Москве появилась новая схема маршрутов для автовокзалов. Об этом стало известно 5 ноября.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Каждый автовокзал получил свой цвет для упрощённого определения имеющихся направлений. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые схемы разместили на всех столичных автовокзалах.

«Пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах. По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство перевозок», — рассказал он.

На сегодняшний день можно назвать московские автовокзалы одними из лучших в Европе по комфорту, отметил Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября Ликсутов рассказал о строительстве в селе Красная Пахра крупнейшего в России завода «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей и центр «КамАЗ» по техобслуживанию транспорта. По его словам, к концу 2030 года завод поставит 150 тыс. батарей для электромобилей «Москвич» и более 5 тыс. — для электробусов. Также начнётся производство батарей для речного электротранспорта, трамваев и самокатов. Так производство одного из важнейших элементов в машиностроении, тяговой батареи, локализуют в Москве, отметил Ликсутов.