Москва, 29 сентября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В селе Красная Пахра построят крупнейший в России завод «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ). Также здесь создадут консолидированный центр «КамАЗ» по техническому обслуживанию наземного городского и коммерческого транспорта. Открытие предприятий позволит создать для жителей Новой Москвы 1,4 тысячи новых рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы В Красной Пахре построят крупнейший в России завод «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей

К концу 2030 года завод «Росатома» поставит 150 тыс. ТАБ для электромобилей «Москвич» и более 5 тыс. для московских электробусов. На заводе начнется производство батарей для речного электротранспорта, трамваев и самокатов. Таким образом, один из важнейших элементов в российском автомобильном и транспортном машиностроении — тяговая батарея — будет локализован в Москве.

«Сегодня Москва — один из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. По поручению президента РФ Владимира Путина в столице создан московский кластер электромобилестроения», — заявил Максим Ликсутов. Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал трехстороннее соглашение с госкорпорацией «Росатом» и ПАО «КамАЗ». Так, в ТиНАО создадут уникальные предприятия, которые присоединятся к инновационному кластеру.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы К концу 2030 года завод «Росатома» поставит 150 тыс. ТАБ для электромобилей «Москвич»

В перспективе будет возможно перевести поезда метро на аккумуляторы, частично убрав контактный рельс из тоннелей и оставив зарядку только на станции во время посадки и высадки пассажиров.

«Завод «Росатома» полностью закроет потребность столицы в тяговых аккумуляторах, городской электротранспорт получит самые современные батареи. Открытие консолидированного центра «КамАЗ» ускорит ремонт и техобслуживание автобусов и электробусов. Мы запустим новые маршруты и выпустим на линию больше техники. Для пассажиров сократится время ожидания на остановках», — отметил Максим Ликсутов.

Консолидированный центр ежегодно будет обслуживать почти 20 тыс. единиц техники на базе и шасси КамАЗ, в том числе городские автобусы и электробусы.