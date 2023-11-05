Гамбург, Германия, 5 ноября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Гамбурге ведут переговоры с вооружённым мужчиной, забаррикадировавшимся в аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

EPA/Blaulicht-News.de/ТАСС

«Переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что аэропорт пока остаётся закрытым. Правоохранители также перекрыли дороги возле него.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 ноября мужчина на автомобиле без номеров прорвался на территорию гамбургского аэропорта и остановился возле терминала бизнес-авиации. По предварительном данным, он вооружён стрелковым оружием и забаррикадировался в автомобиле с двумя детьми.

Руководство воздушной гавани в связи с инцидентом приостановило полёты. Пассажиров и встречающих просят не приезжать в аэропорт.