Москва, 5 ноября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Уехавший из Волгограда пожарный Владимир Бутенко рассказал, как начал актёрскую карьеру в Москве и стал сниматься в популярных сериалах. За его плечами роли в более чем в ста проектах, среди которых «Спасская», «Викинг», «Диверсант» и «Ищейка».

Кадр из к/ф «Солнце, море и любовь». 2022 Владимир Бутенко

«Я родился в Волжском, мечтал стать артистом с самого детства. До 33 лет я сменил с десяток жизненных образов и амплуа: работал фитнес-тренером, продавцом-консультантом, пожарным», — сказал Бутенко в интервью V1.RU.

По его словам, играть эпизоды тоже нужно уметь. Как отметил актёр, любая роль требует проработки, чтобы персонаж получился как минимум правдивым и как максимум — запомнился зрителю. Во время съемок Бутенко приходилось учиться верховой езде, вспоминать занятия карате. Всё это, как вспоминает актёр, не обходилось без травм.

Бутенко также рассказал о съёмках фильма «Не лечи меня», где он сыграл участкового с фамилией Родной. По словам актёра, он сам придумал этого персонажа, все повадки и манеры.

Бутенко родился 18 октября 1980 года. В Москву бывший пожарный перебрался в 2014 году и сразу начал сниматься в эпизодических ролях. На его счету и мелодраматические сериалы, и военные картины, а также рекламные ролики. Бутенко снимался в таких популярных кинопроектах, как «Деффчонки», Гостиница «Россия», «Молодёжка», «Физрук», «Отель Элион» и другие.

Зрителю он мог запомниться ролями Макеева в сериале «Спасская» (2020 г.), Матвея Колчина в картине «Загадка Эйнштейна» (2021 г.), Макса — «Солнце, море и любовь» (2022 г.), Бурова в фильме «Тихая гавань» (2022 г.), Михаила в «Слишком близко, слишком больно» (2023 г.).