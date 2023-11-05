Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Планы главы киевского режима Владимира Зеленского приехать в Израиль оказались под вопросом из-за утечки в СМИ информации о возможности такого визита. Об этом 4 ноября написала израильская газета Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам последнего, Зеленский рассчитывал, что о его визите в Израиль станет известно, когда он уже прибудет туда.

«Он очень разочарован», — сказал украинский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12-й канал Израильского телевидения сообщил, что Зеленский прибудет с визитом в Израиль на следующей неделе. По данным телеканала, между Киевом и Тель-Авивом идут переговоры по этому вопросу, а визит украинского лидера может состояться 6 или 7 ноября.

Власти Израиля 16 октября дали понять главе киевского режима, что сейчас неподходящее время для визита. По информации израильских СМИ, Зеленский намеревался приехать в Тель-Авив с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что главе киевского режима не отказали в визите в Тель-Авив. По его утверждению, Зеленский не обращался с запросом по поводу такой поездки.