Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не отказали в визите в Тель-Авив, так как глава Украины не обращался с запросом по поводу такой поездки, сообщило 17 октября украинское издание «Страна. ua».

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Посольство не получало обращения по поводу организации поездки. Следовательно, не было и отказа», — заявил посол.

Дипломат не исключил, что визит Зеленского в Израиль может состояться позднее.

Как сообщало 16 октября ИА Регнум, власти Израиля дали понять главе киевского режима, изъявлявшему желание приехать в Тель-Авив из-за эскалации палестино-израильского конфликта, что сейчас не подходящее время для визита. По информации израильских средств массовой информации, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим 16 октября в Тель-Авив.

Позднее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял неудачную попытку главы режима Киева посетить Израиль. Филиппо отметил, что своей поездкой в Израиль Зеленский намеревался привлечь угасающее внимание западных стран. Французский политик подчеркнул, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в мире теряют интерес к Украине.