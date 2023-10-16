Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Власти Израиля дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, ранее изъявлявшему желание приехать в страну из-за эскалации палестино-израильского конфликта, что сейчас не время для его визита. Об этом 16 октября сообщил израильский портал Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, Зеленский, который на прошлой неделе приезжал в Европу, намеревался посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Тель-Авив ранее 16 октября.

Однако израильские власти заявили Киеву, что в данный момент для визита Зеленского «неподходящее время». Уточняется, что этот отказ не значит, что глава киевского режима совсем не приедет в Израиль, и такой визит может пройти позднее.

Как сообщало ИА Регнум, испанская газета El Mundo 13 октября написала, что Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО. По данным издания, глава киевского режима боится, что Украина может лишиться поддержки США на фоне ситуации в Израиле.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 14 октября заявил, что обострение арабо-израильского конфликта отодвинет Украину на второй план. По мнению эксперта, из-за этого украинские военные могут столкнуться с трудностями в поддержании своих позиций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября отметил, что наглая позиция украинской сторонывсё меньше нравится странам коллективного Запада. По его мнению, Зеленскому в итоге придётся ответить на вопросы о том, куда и каким образом расходуются те огромные финансовые средства, которые выделяются Киеву.