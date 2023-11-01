Берлин, 1 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Украинская армия вынуждена бросать на поле боя подбитые танки, поставленные Киеву Западом, так как Вооружённые силы России не дают ей забрать повреждённую военную технику в тыл для ремонта. Об этом 1 ноября говорится в обзоре немецкой газеты Bild, опубликованном на YouTube-канале издания.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведущий в ходе репортажа показал кадры с подбитым российскими военными на южной части фронта немецким танком Leopard 2A4, который ВСУ оставили на поле боя.

«Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, <…> однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находиться достаточно далеко. <…> Это не тот случай», — сказал он.

По словам ведущего, украинские военные с помощью БМП могли бы вытащить повреждённые западные танки из зоны боевых действий, однако им этого не дают сделать российские военные. Он также добавил, что артиллерия и российские беспилотники продолжают уничтожение немецкой военной техники, поставленной ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские подразделения уничтожили на купянском направлении четыре танка ВСУ, включая два немецких танка Leopard. Военный уточнил, что также удалось ликвидировать до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля и две САУ «Гвоздика».

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс 29 октября написал, что Запад восполняет потери бронетехники ВСУ тем, что на фоне потерь немецких боевых машин Leopard 2 оплачивает модернизацию советских танков 1980-х годов Т-72. По словам эксперта, это самый простой способ поставок танков Киеву.