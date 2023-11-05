Катманду, 5 ноября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. В результате разрушительного землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 157 человек, ещё 197 человек пострадали. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в полиции страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Согласно сообщению, опубликованному на странице непальской полиции в социальной сети X, связь с некоторыми отдалёнными горными поселениями остаётся нарушенной, а из-за отсутствия специальной техники спасатели практически вручную разбирают завалы.

Как передавало ИА Регнум, мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером 3 ноября на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в районах Джаяркот и соседнем Западном Рукуме.

Президент России Владимир Путин после произошедшего разрушительного землетрясения выразил соболезнования президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу. Также глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.