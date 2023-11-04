Москва, 4 ноября, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 ноября выступил на марафоне Знание. Первые общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он провёл лекцию «Говорит Россия: прямая линия с правдой».

Российское общество Знание

В выступлении представитель Кремля подчеркнул, что правда убедительно звучит из уст сильного, поэтому, чтобы нести правду в мир, нужно быть убедительным, а значит сильным.

«Всё, чего мы достигаем, мы достигаем, чтобы быть сильными. Каждый из нас должен быть сильным, если мы все вместе будем сильными, будет сильной наша страна. Она и есть сильная. Она сейчас проявляет свою силу, каждый день добавляет к своей силе новые элементы», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, так было не всегда, но Запад не прислушивался к России, в том числе, когда мир нужно было спасать от терроризма, и когда на Украине произошел силовой переворот, никто не захотел слушать правду.

Российское общество Знание

«Её не хотели слушать восемь лет. Теперь, как сказал наш президент: «Мы не начали войну — мы её заканчиваем». Это очень важная, концептуальная фраза и концептуальная правда, которую нам нужно нести и в стране, и друзьям, и во всём мире», — подчеркнул Песков.

Будущее России никогда не будет простым, добавил представитель Кремля, но это будет будущее сильной, самостоятельной, независимой и уверенной в себе современной и богатой страны.

Российское общество Знание

Как сообщало ИА Регнум, на том же мероприятии секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал единство, веру и сильную власть основами российской государственности. Как он отметил, в постепенном развитии, к 2022 году в стране значительно снизились уровни террористической активности, факты причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей. В 2022–2023 годах Россия поставила на экспорт 60 млн тонн зерна и помогла зарубежным странам в обеспечении продовольствием на $40 млрд. По его словам, Россия занимает уникальное место в международной системе, отстаивая национальные интересы во внешней политике.