Москва, 4 ноября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 ноября ответил на вопрос о «двойниках» российского лидера. Он развеял все легенды, сказав, что глава государства всегда был и остаётся единственным настоящим.

Kremlin.ru

«Сколько двойников у президента Путина, да? Сейчас эксперты гадают, их три или четыре? И кого мы сейчас видим, каждый день. Вот сегодня утром возлагали цветы к Минину и Пожарскому — это третий или четвёртый двойник? Это непонятно, да? А Путин у нас один!» — заявил Песков на форуме «Россия» на ВДНХ.

Ранее он уже отвечал на аналогичные вопросы. В апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что вместо Путина Херсонскую область посетил некий двойник. В Кремле подобные заявления сочли весьма странными. Позднее, в сентябре, Песков назвал абсурдной информацию о якобы наличии двойников российского лидера и подчеркнул, что подобные заявления относятся к категории информационных «уток».

При этом в феврале 2020 года сам Путин признавался, что ему предлагали использовать двойника в целях обеспечения безопасности, но он отказался. По словам российского лидера, предполагалось, что, дублёр заменял бы его на потенциально опасных мероприятиях, но всё же он никогда не прибегал к такому.

Россияне уже долгое время интересуются темой «двойников» президента. В 2001 году жительница Костромской области спросила его в прямом телеэфире, нет ли у него двойника, который помогал бы успевать проводить многочисленные встречи. Тогда Путин ответил, что такого «помощника» у него нет. В 2009 году в Сочи, когда Путин и Дмитрий Медведев после рабочей встречи гуляли по набережной, оказавшаяся рядом женщина заявила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники. Медведев с улыбкой ответил, что это не так.