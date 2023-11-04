Москва, 4 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Киев ошибся, рассчитывая победить Россию на поле боя, и теперь Украину ждут нелёгкие времена, заявил 4 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах марафона общества «Знание».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно», — сказал он.

Песков указал на то, что уже невооружённым глазом видно, как растёт раздражение Запада постоянными поражениями Украины. Он также отметил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке начали меняться приоритеты, теперь иждивенческая политика Киева оказалась невозможной.

Как сообщало ИА Регнум, представитель минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко 2 ноября заявил, что Киев не сможет продолжать боевые действия, если прекратится поддержка Запада. Он заявил, что союзники озаботились ситуаций на Ближнем Востоке, а без их поддержки Украины скоро не станет.

Палата представителей Конгресса США 2 ноября одобрила законопроект, предусматривающий выделение дополнительной помощи Израилю на $14,3 млрд, но не учитывающий поддержку Украине. При этом в Белом доме перед голосованием заявили, что американский президент Джо Байден наложит вето на законопроект, в котором будут средства для Тель-Авива, но не будет для Киева.