Киев, 3 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Украинские войска не смогут продолжать боевые действия в случае остановки помощи Киеву со стороны Запада. Об этом заявил представитель минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко, его слова 2 ноября процитировал обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Всё настолько просто», — сказал Коваленко в ходе встречи с делегацией из США.

По мнению украинского военного, союзники Киева переключили внимание на конфликт на Ближнем Востоке, а внутренние американские политические споры могут помешать продолжению финансирования Украины.

Как отметил американский журналист, текущая ситуация в зоне боевых действий «изнуряет» Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором нет упоминания Украины. Согласно этом документу, Тель-Авив должен получить от Вашингтона $14,3 млрд.

Ранее в этот же день бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского презирают в странах Запада. По словам эксперта, Киев практически проиграл в конфликте с Москвой после гигантских потерь ВСУ, а Зеленский превратился в посмешище для союзников.